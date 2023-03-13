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Курганцы могут пожаловаться на уборку дворов

Состоится «горячая линия».

13 марта, 2023 - 17:01

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана в среду, 15 марта, состоится «горячая линия» с населением. На вопросы горожан ответит заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Благинин.

Жители областного центра смогут задать вопросы и оставить обращения по уборке и содержанию дворовых территорий, кровель и другие вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, уточнили в пресс-службе администрации города Кургана. Все сообщения, поступившие на прямой провод, будут взяты в работу.

Работа «горячей линии» продлится с 11:00 до 12:00 часов. Телефон: 42-85-00.

Фото с сайта freepik.com

 

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13 марта, 2023 - 17:01

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