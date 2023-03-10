Курганцы могут принести в храмы жестяные банки и картонные коробки

Прихожане Троицкого собора города Кургана вместе со старшим священником храма иереем Михаилом Шушариным занялись изготовлением окопных свечей для участников СВО.

Собрали жестяные банки, гофрированный картон, воск, парафин. В банки укладывали свёрнутые полоски картона, который заливали парафином. Такая свеча может гореть от 4 до 8 часов.

Готовые свечи отправят участникам боевых действий в зоне специальной военной операции, уточнили в пресс-службе Курганской епархии.

«Обращаюсь ко всем жителям Кургана! Приносите, пожалуйста, чистые жестяные банки, картонные коробки и парафиновые свечи в храмы нашего города. Они очень нужны. Ваша банка будет превращена в окопную свечу и согреет теплом наших бойцов, разогреет им еду и высушит одежду», - обратился отец Михаил.

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