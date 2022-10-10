Курганцы могут принести в пункты сбора тёплые вещи и продукты для мобилизованных

В Кургане без выходных с 10:00 до 19:00 работают пункты сбора тёплых вещей, спальных мешков, консервов, круп и других продуктов длительного хранения для мобилизованных.
Пункты открыты по улице Советской, 110 и по улице Технической, 4. Такие же пункты открыты в районах, в том числе принимают помощь центры социального обслуживания. Адреса и телефоны.
Также можно перевести средства на специальный счёт.
Номер расчетного счета
40603 810 4 3200 4000017
Корреспондентский счет
30101 810 1 0000 0000650
Валюта счета
RUR
БИК
043735650
Наименование банка
ПАО Сбербанк
ИНН
4501028290
Наименование получателя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"
Место обслуживания
Курган
Наименование платежа: пожертвование
Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты
Фото с сайта https://ru.freepik.com/
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