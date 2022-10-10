Курганцы могут принести в пункты сбора тёплые вещи и продукты для мобилизованных

В Кургане без выходных с 10:00 до 19:00 работают пункты сбора тёплых вещей, спальных мешков, консервов, круп и других продуктов длительного хранения для мобилизованных.

Пункты открыты по улице Советской, 110 и по улице Технической, 4. Такие же пункты открыты в районах, в том числе принимают помощь центры социального обслуживания. Адреса и телефоны .

Также можно перевести средства на специальный счёт.

Номер расчетного счета

40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет

30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета

RUR

БИК

043735650

Наименование банка

ПАО Сбербанк

ИНН

4501028290

Наименование получателя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания

Курган

Наименование платежа: пожертвование

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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