Курганцы могут принять участие в фотоконкурсе «Красота родного края»

Курганский областной Дом народного творчества сообщил о старте фотоконкурса «Красота родного края», который проводится в рамках IX Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». К участию приглашаются все желающие в независимости от творческого опыта и профессионализма.

Фотоконкурс проводится в два этапа:

Первый этап заключается в приёме заявок от участников и продлится с 01.09 по 30.09.

Второй этап пройдёт с 01.10 по 10.10. За это время жюри просмотрят фотоработы, подведут итоги и в конце наградят участников и победителей дипломами.

С 21 октября начнётся виртуальная фотовыставка работ победителей, а 25 числа откроется выставка в Курганском областном Доме народного творчества.

В положении конкурса указаны три номинации: «Путешествие по временам года», «В мире фауны» и «В мире флоры». Каждый участник может предоставить не более двух работ в одной номинации.

Критерии оценки фотографий: оригинальность сюжета, отражение и раскрытие темы через мастерство фотографии, составление композиции, художественные и технические качества.

В рамках конкурса для участников планируется проведение мастер-классов по основам фотосъёмки. С подробностями и положением конкурса можно ознакомиться на сайте Курганского областного Дома народного творчества.

Фото Николая Пушилина

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