Курганцы могут принять участие в написании «ИТ-диктанта»

Сегодня, 13 сентября, в День программиста, студенты Курганской области написали Всероссийский «ИТ-диктант» по информационным технологиям.

«ИТ-диктант» - это набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей.

Принять участие может любой желающий, вне зависимости от возраста ит-диктант.рф. Успевайте до конца дня!

Акция призвана повысить уровень цифровой грамотности населения в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

По информации департамента образования и науки Курганской области.

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