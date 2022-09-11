Курганцы могут выиграть конкурс на лучший социальный проект года

Предпринимателей и общественные организации Курганской области приглашают к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2022». Сообщение об этом появилось на телеграм-канале «Курганская область официально».
Заявку на участие в конкурсе можно заполнить на сайте Курганского регионального отделения «Опора России» до 21 сентября, а интересующие вопросы задать по тел.: (8-965) 868-84-85.
К рассмотрению принимаются проекты в следующих сферах:
- поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья;
- здоровый образ жизни, физическая культура и спорт;
- дополнительное образование и воспитание детей;
- социальное обслуживание; социальный туризм;
- разработка технических средств реабилитации и IT-технологий;
- обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении;
- культурно-просветительская сфера.
Победитель регионального этапа представит Курганскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года – 2022», который пройдет в ноябре 2022 года.
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