Курганцы могут задать вопросы о частичной мобилизации по номеру 122

Во всех регионах страны по номеру 122 начала работу Единая телефонная линия по вопросам частичной мобилизации. Линия работает круглосуточно. Об этом сегодня, 24 сентября, в своем телеграм-канале сообщила заместиптель губернатора — руководитель Аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи.

«В нашей области для обеспечения бесперебойной работы кол-центра задействованы 42 оператора. Кроме того, идет оперативное взаимодействие с Минцифры по организации работы и обеспечению технического сопровождения службы», - указала она.

По словам Оксаны Куташи, в ближайшее время планируется расширить количество так называемых голосовых модулей – ответов на самые часто задаваемые вопросы граждан, касающиеся мобилизации.

«Друзья, пожалуйста, ориентируйтесь только на проверенные источники, не доверяйте недостоверным сведениям и слухам. Отмечу, что также получить дополнительную информацию можно через официальный ресурс «Объясняем.рф», - обратилась к жителям Курганской области заместитель губернатора.

Напомним, что указ о начале частичной мобилизации 21 сентября подписал Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин. В целом по стране призыву подлежат порядка 300 тысяч человек, или 1% от мобилизационных ресурсов. После обязательного обучения они будут направляться в приграничные регионы России и на территории Украины, освобожденные от неонацистов, где станут заниматься поддержанием правопорядка. На передовую резервисты отправляться не будут.