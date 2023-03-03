Курганцы могут заказать цветы из Тюмени

Сервис доставки "Русский букет" (город Тюмень) работает с 2012 года, поэтому он достаточно известен покупателям как в России, так и за рубежом. Основной принцип компании – не только крутые букеты из роз с доставкой в Тюмени или в других городах, но прежде всего индивидуальный подход к заказчику. Здесь можно подобрать соответствующее поздравление, оригинальное вручение подарка получателю, создание уникальной цветочной композиции.

Основные преимущества сервиса "Русский букет"

Контроль процесса с момента оформления заказа до его оплаты и получения. Непременно учитываются все просьбы и пожелания клиента. Широкий ассортимент уже имеющихся букетов, готовность создания новых и оригинальных. Чем сложнее заказ, тем интереснее сотрудникам его выполнять. Дизайн порой поистине сказочный, а сами букеты больше чем просто подарок. Оперативная доставка. Для этого за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер-координатор, который следит за работой курьеров и всегда находится на связи с заказчиком. Бесплатные консультации по телефону. Для этого достаточно позвонить по указанному на сайте номеру. Сотрудники колл-центра непременно дадут дельные советы по поводу выбора букета и его доставки. Контакт-центр работает круглосуточно. Несколько вариантов оплаты. Можно расплатиться наличными, банковской картой, электронным кошельком (Киви, Юмани, PayPal, Золотая Корона, Халва), а также воспользоваться расчетным счетом. Никаких доплат, все четко и прозрачно. Наличие бонусной системы. Именно поэтому у "Русского букета" так много постоянных клиентов: с каждого заказа начинают накапливаться бонусы. В дальнейшем ими можно воспользоваться. Гарантия качества. Все цветы тщательно проверяются специалистами, поэтому можно не сомневаться: они свежие и самые лучшие. Также флорист делает так называемый фотоконтроль: перед отправкой фотографирует уже готовый букет и присылает его заказчику.

Помимо этого, в "Русском букете" очень ответственно подходят к вопросу защиты персональных данных. Клиенту не стоит волноваться по поводу того, что его взломают, или кто-то доберется до номера его карты или счета. Все строго и под цифровой защитой (специальный шифр).

Особенности доставки

В дневное время она бесплатная (по Тюмени), а в ночное (с 22:00) ее стоимость составляет 200 рублей. Имеется услуга "доставка-сюрприз". Согласно ее условиям, получатель не знает, когда ему привезут букет, вплоть до момента вручения. Нет ограничений на населенные пункты. Сервис работает везде, в любой стране, городе, ПГТ, деревне, селе. В Тюмени доставка очень быстрая, буквально через полчаса после оплаты заказа. Имеется смс-информирование.

Опубликовано на правах рекламы.

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