Курганцы на конкурсе микрогрантов смогли заработать 634 тысячи рублей

Росмолодёжь подвела итог первого сезона конкурса микрогрантов. Грантовую поддержу в 26 млн рублей получили 295 проектов из 68 субъектов России на. В Курганской области 7 победителей, на реализацию проектов им дадут 634 тысячи рублей.

Конкурс микрогрантов Росмолодёжью проводился впервые. Конкурс создан для проектов, которые только начинают жить, и которым нужен толчок для развития. Однако в конкурсе микрогрантов можно было максимально выиграть до 100 тысяч рублей. Самый приятный бонус этого конкурса – упрощённая система отчётной документации.

Курганцы представили на конкурс 29 проектов по различным сферам деятельности. Благодаря поддержке для молодёжи Курганской области пройдут выездные медиа-интенсивы, позанимаются с детьми с ограниченными возможностями здоровья, выпустят экологический путеводитель, организуют досуг детей в летний период, организуют работу клуба настольных игр, создадут клуб исторического фехтования и проведут культурно-образовательный фестиваль etc.

Cтудент Курганского государственного университета Артём Савельев может получить 100 тысяч рублей на реализацию проекта «МедиаПоток: Университет позитивного контента». В рамочном проекте запланировано проведение 5 выездных зональные медиа-интенсивов, Регионального конкурса позитивного контента. Кроме того, участники проекта станут частью Молодёжного портала Зауралья PROSPEKT45.RU.

Школьник из Шадринска Шамин на проект «Тинейджер — #ВнеГраниц» получит 99 тысяч. Активист вместе с командой создаст условия для приобщения детей с ОВЗ к более активной деятельности: постоянное общение со сверстниками, приобретение опыта самостоятельного общения. Школьники-волонтёры организуют мастер-классы по изобразительному искусству, проведут спортивную игру «Вместе мы непобедимы» и покажут сказку.

Анастасии Вахтоминой из Кургана дадут 90 тысяч рублей на проект «Экологический путеводитель 45». «Экологический путеводитель 45» – это познавательно-развивающее пособие с элементами интерактива, созданное для изучения природы Зауралья по материалам Красной книги.

А вот Надежда Тимирова из Варгашей хочет потратить деньги (64 тысячи рублей) на проект «Обратно в детство». В летние каникулы у школьников много свободного времени, которое необходимо планировать. Именно игры, в которые играло предыдущее поколение, помогут развить внимание и воображение, помогут найти новых друзей. Автор считает, что игры могут предотвратить правонарушения несовершеннолетними. Надежда предполагает организовать выездные мероприятия с группой волонтеров в населенные пункты Варгашинского округа.

Сергею Кыштымову из Шадринска могут дать 85 тысяч рублей на проект «Клуб настольных игр «Грань бесконечности». В планах инициатора создать клуб настольных игр на территории партнера проекта — киберспортивного клуба «GARAGE», где будут проходить еженедельные встречи участников клуба настольный игр.

Владислав Варфоломеев из Кургана на проект «Инклюзивный клуб исторического фехтования «Вызов» получит 98 тысяч рублей. Варфоломеев хочет провести 150 занятий по историческому фехтованию для инвалидов. Помимо этого, в проекте состоятся не менее 6 показательных выступлений участников клуба на массовых мероприятиях в Кургане и детских оздоровительных лагерях Курганской области.

Анастасия Бабикова из Шадринска потратит 98 тысяч на проект «Культурно­-образовательный фестиваль «О России с любовью». Бабикова хочет устроить фестиваль с тем, чтобы актуализировать историю русской культуры, ремесел и традиций в молодежной среде.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru.