Курганцы начали ценить комфорт и уют

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – комфортная среда.

Масштабные преобразования, происходящие в Курганской области, неизбежно сказываются на менталитете ее жителей. Замкнутость и угрюмость уступают место открытости и благожелательности, даже радушию. Люди входят во вкус уютной и комфортной жизни, начинают ценить то, что создано чужими руками (в регионе фиксируется все меньше фактов вандализма). И немалую роль в этом играет благоустройство общественных территорий.

- За последние 4 года, то есть после прихода на пост губернатора Вадима Михайловича Шумкова, в Курганской области приведены в порядок 785 скверов и общественных пространств, в том числе 437 дворовых и 348 общественных территорий. В городах Кургане, Шадринске, Катайске и Петухово благоустроено 8,5 км набережных. Проводится обновление исторического центра города Далматово, городского сада в Шумихе и Шадринске, городского парка в Куртамыше и других населенных пунктах. Выполнена архитектурная подсветка 131 здания на центральных улицах Кургана, Далматово и Шадринска, - рассказала «Новому миру» директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Преображение облика Зауралья отмечают даже «звезды», в частности, известный комик Юрий Гальцев. Наш земляк, являющийся сейчас художественным руководителем Театра эстрады имени Аркадия Райкина (г. Санкт-Петербург), при каждом приезде любит побродить по Кургану и в соцсетях потом восторгается, как чудесно похорошел город.

А лидер рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин, предки которого, оказывается, проживали в Куртамыше, а жена родилась в Кургане, перед концертом, прошедшем в областной филармонии ровно год назад, провел видео-экскурсию по областному центру и прямо-таки рассыпался в комплиментах в адрес курганской набережной, скверов, помимо этого высоко оценив ухоженность исторических зданий и чистоту улиц.

Николай Волков.

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