Курганцы написали Большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства традиционно проводится международная акция «Большой этнографический диктант», в которой могут принять участие все любители и ценители истории. Проект позволяет определить общий уровень этнокультурной грамотности.

Большинство участников - это учащиеся курганских школ, вузов и колледжей. Студентка первого курса Курганского технологического колледжа Екатерина Щекина направления «Графический дизайн» принимает участие в акции впервые. «Я пришла, надеюсь проверить, насколько хороши мои силы, и успешно написать диктант», - поделилась Екатерина.

Диктант пишут представители органов власти, а также сотрудники МЧС и Росгвардии. По их словам, участие в акции помогает приобщиться к культуре России и родного края, вспомнить разнообразие национальностей, населяющих страну. «Я уверен, что вопросы будут достаточно тяжелые, которые входят не только в школьную программу, возможно, где-то надо будет поразмышлять и социальный свой уровень осведомленности проверить, но думаю, у нас все получится», - отметил представитель пресс-службы Управления Росгвардии по Курганской области Эдуард Юзеев.

В седьмой раз площадкой для написания диктанта стала Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова. В этом году на мероприятие пришли около 150 человек. Перед началом мероприятия в холле Юговки прозвучал концерт, участниками которого стали артисты разных национальностей. Открыл концерт вокальный ансамбль «Россинка» Кетовского Дома культура, продолжили танцоры, чтецы и певцы Центров татарской и армянской культуры.

«Самое главное, на чем основывается и сам диктант, и его принцип, - на уважении ко всем людям, проживающим в нашей большой многонациональной стране. Сегодня с 11:00 к нам начали приходить жители города, молодежь, что отрадно. Они спрашивали, как можно написать диктант, и говорили, что они пришли пораньше, чтобы подготовиться к этому диктанту, мы предоставляли им материалы, рабочие места в читальных залах», - рассказала директор Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова Наталья Катайцева.

Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 из них — общие для всех, 10 — краеведческие, для каждого региона свои. Максимально можно набрать 100 баллов. Это вопросы о земляках, исторических местах, разных народах. Время прохождения — 45 минут.

С 3 по 8 ноября диктант можно написать онлайн на сайте большого этнографического диктана по адресу mirentno.ru. Результаты будут размещены на этом же сайте 11 ноября.

Василий Малухин, фото Николая Пушилина.

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