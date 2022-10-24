Курганцы напишут Большой этнографический диктант

В этом году библиотека имени А.К. Югова вновь станет площадкой для проведения Большого этнографического диктанта. Участники Международной просветительской акции проверят знания о культуре народов России.

Диктант состоится 3 ноября. Регистрация начнётся в 13:00, а в 14:00 часов все приступят к выполнению заданий. Тест нужно будет пройти за45 минут.

Большой этнографический диктант в нашей стране будет проходитьс 3 по 8 ноября. Впервые он состоялся в октябре 2016 года – тогда в нём участвовали 90 тысяч жителей России. В 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира. Курган стал постоянным участником Международной акции – люди всех возрастов с интересом проходят тестирование и не только проверят себя, но и узнают много нового.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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