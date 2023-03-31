Курганцы напишут Тотальный диктант

Курганцев приглашают к участию в акции «Тотальный диктант».

Диктант пройдет 8 апреля в трех форматах: на очных площадках, онлайн и в формате #пишемдома.

Для регистрации на очный диктант нужно зайти на вкладку «Площадки» и зарегистрироваться на удобной площадке.

В Библиотечной информационной системе сообщили, что в Кургане диктант начнется в 13:00 по местному времени на площадках: ЦГБ им. В. Маяковского, Курганском филиале РАНХиГС, библиотеке им. И. Тургенева, библиотеке им. Л. Куликова, библиотеке «Диалог» и библиотеке им. А. Чехова.

В день проведения акции в выбранное время нужно зайти на сайт, нажать кнопку «Написать диктант» и выбрать удобный для себя формат: трансляцию или запись диктовки.

Диктант пишется в специальном «окне» сайта, а по завершении отправляется на проверку. Трансляции акции будут доступны в день проведения Тотального диктанта 8 апреля в 8:00, 11:00, 14:00 и 23:00 по московскому времени.

Диктант можно написать из любой точки мира. Для этого в день диктанта нужно включить трансляцию с сайта, написать текст и проверить его самостоятельно или сдать на проверку 8 апреля в ЦГБ им. В. Маяковского (если писали диктант в 13:00 по местному времени). Оценки за диктант, написанный в этом формате, не выставляются.

Оценки за очный и онлайн-диктант появятся в личных кабинетах после 12 апреля.

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