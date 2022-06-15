Курганцы нарисуют свои семьи

Курганцев приглашают поучаствовать в конкурсе детских рисунков «Любимая семейка». Творческое состязание приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности.

Участникам предлагается отразить увлечения членов своей семьи, рассказать в рисунке семейные истории и традиции. Конкурс проводиться по нескольким номинациям, сообщили в пресс-службе администрации города.

Если у вас есть домашний питомец, то вы можете нарисовать его и поучаствовать в номинации «Пушистый друг семьи». В рисунке можно отразить его повседневную жизнь, увлечения или портрет. Фантазия за вами! Возрастная категория для участников этой номинации – три-пять лет.

Если у вас нет домашнего любимца - не беда. Тогда смело заявляйтесь в номинацию «Игрушка – подружка». Вашу самую любимую игрушку точно должны увидеть все. Здесь к участию приглашают самых юных горожан в возрасте от трёх до пяти лет.

Детей постарше – шесть-семь лет – приглашают попробовать свои силы в номинации «Семейные традиции». Каждый из нас уникален, и семья – не исключение. Здесь в рисунке ребята могут рассказать о семейных традициях.

Номинация «Герой моей семьи» - для ребят постарше, кому уже исполнилось восемь-девять лет. Им предлагается поинтересоваться, какие в семье были герои. Возможно, дедушка или прадедушка участвовали в войне, или прапрабабушка лечила раненых солдат, или папа работает военным. Ведь героев нужно знать в лицо.

Номинация «Счастливы вместе» - это о том, как в семье проходит досуг. Это могут быть веселые семейные выходные, поход в парк или что-нибудь другое. Рисунки ждут от ребят 6-7 лет.

Курганский Дом молодёжи сообщает, что обязательное условие конкурса - ребята должны выполнить работы самостоятельно.

В клубе молодых семей «Оберег» отметили, что для участия в конкурсе необходимо на своей стене в социальной сети «ВКонтакте» выставить скан-копию или качественное фото рисунка с указанием имени и фамилии ребёнка участника и хештегов: #День_семьи45 #КДМ45 #Оберег45 #Конкурс_рисунков45 до 23.59 часов 1 июля.

Фото с сайта администрации города Кургана.