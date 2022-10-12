Курганцы наведут порядок на набережной в Энергетиках

Рядом с набережной в Энергетиках в ближайшую субботу, 15 октября, состоится экологический квест.

В парке «Царёво Городище» в 10:00 часов участникам акции раздадут маршрутные листы и расскажут о следующих контрольных точках.

Организатор мероприятия – сообщество «PRO Женщин Кургана». Партнёром выступает Библиотечная информационная система города Кургана.

Ответственно относиться к поддержанию чистоты и порядка на территории родного города – важная задача всех его жителей. Инициативная группа горожан приглашает присоединиться к субботнику тех, кому небезразличен облик Кургана. Территорию для наведения чистоты выбрали неспроста, ведь для любого города, где есть набережная, это место – самое приятное для прогулок и отдыха, уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Всех игроков ждёт экскурсия по парку «Царёво Городище», чаепитие с печеньем и выставка периодов разложения бытовых отходов. Экоактивисты получат призы, а самые маленькие участники – подарки от Туристско-информационного центра города Кургана.

Подробности и регистрация участников – в группе по ссылке.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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