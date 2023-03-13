Курганцы назвали города, которые мечтают посетить в отпуске

Опрос проводился среди 2205 жителей региона в возрасте 25-55 лет. Как сообщили 92% ответивших курганцев, в этом году все же хотят брать отпуск. По результатам опроса интернет-сервиса Запрлата.ру, 38% респондентов последний раз отдыхали полгода назад, год назад – 30%, менее полгода назад – 20%, более двух лет назад – 6%, два года назад – 6%.

Из 46% респондентов мечтают путешествовать по России, 18% хотели бы выехать за границу, 11% будут отдыхать у себя на даче, 11% собираются заняться ремонтом, 10% пойдут учиться новому или займутся переобучением, остальные - 4% останутся дома.

Большинство опрошенных хотели бы провести в Сочи (20%), на Байкале (15%), в Анапе (10%), Санкт-Петербурге (10%), в Казани (8%) и только лишь 7% - в Москве.

По мнению участников опроса, идеальный отпуск – пляжный отдых (47%), экскурсионные поездки по новым городам и странам (19%), активный туризм с пешими походами, сплавами, экстремальными приключениями (11%), спокойный релакс дома (5%), жизнь на даче (3%).

Остальные респонденты считают, что можно идеально отдохнуть, где и как угодно, но самое главное, чтобы не беспокоили по срочным рабочим вопросам.

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