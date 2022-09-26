Курганцы несут крупы и консервы в пункты сбора гуманитарной помощи

В Курганской области с сегодняшнего дня, 26 сентября 2022 года, объявлен сбор гуманитарной помощи от населения. Курганцы могут помочь добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям Украины.

На территории города Кургана работают пункты приема помощи по адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. С раннего утра горожане, предприятия и организации приносят сюда продукты питания долгосрочного хранения - крупы, консервы, макаронные изделия, тушенку и другие.

Также в пунктах принимают теплые вещи, спальники, туристические коврики, уточнили в пресс-службе администрации города.

Пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 19:00 без выходных.

Из города Кургана сегодня, 26 сентября, отправили первые автобусы с гражданами, подлежащими частичной мобилизации. Мобилизованных обеспечивают всем необходимым, включая спальные мешки, походные коврики, сухпайки и аптечки. Это делается по прямому указанию главы региона, чтобы все убывающие были максимально собраны.

На пункте отправки работали также заместители главы региона и руководители департаментов. С призывниками пообщались военный врач Алексей Сигидаев, возглавляющий департамент здравоохранения, и полковник запаса, директор департамента природных ресурсов Станислав Носков. Глава города Елена Ситникова пожелала удачи парням и попросили их обязательно вернуться.

Фото с сайта администрации города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.