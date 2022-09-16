Курганцы о генерал-майоре Усманове: «Он сердце не прятал за спины ребят»

Сегодня, 21 сентября, в Кургане во Дворце культуры машиностроителей прошло прощание с Владимиром Викторовичем Усмановым. Генерал-майор в отставке, прошедший Афганскую войну, с 1991 по 2006 годы возглавлявший военный комиссариат Курганской области, а с 2014 по 2019 годы являвшийся советником губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания, скончался утром 19 сентября на 72 году жизни...

Проститься с Владимиром Викторовичем пришли сослуживцы, представители органов власти, друзья, единомышленники. Чтобы перечислить всех поименно, пришлось писать бы отдельный большой текст. Это подчеркивает огромную значимость фигуры генерал-майора Усманова в истории Курганской области.

- Владимир Викторович сделал очень многое для организации системы военно-патриотического воспитания в нашем регионе, - рассказал «Новому миру» председатель комитета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Курганского областного совета ветеранов, заместитель председателя Курганского регионального отделения Российского военно-исторического общества, полковник запаса Юрий Черкащенко. – Его проекты «Колодцы памяти», «Памятник забытым деревням» и другие помогли вырвать из забвения населенные пункты, вырастившие героев нашей страны. Усманов уделял огромное внимание ветеранам и солдатским вдовам. Из-под его пера и при его участии вышли такие книги, как «Золотое созвездие Зауралья» и книги, посвященные зауральским участникам Афганской войны. Владимир Викторович являлся одним из организаторов кадетского движения в Курганской области. Он был человеком неординарным, талантливым во многих отношениях и, не побоюсь этого слова, великим сыном своей Родины. Светлая ему память...

Первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников совместно с Усмановым много лет реализовывал проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Он считает генерал-майора своим наставником и учителем.

- Очень больно сейчас здесь находиться. Не верится, что Владимира Викторовича больше с нами нет. Его неравнодушие к любым мелочам, ревностное отношение к правде, чести и достоинству – это те ориентиры, на которые нам всем стоит равняться. Для меня он навсегда останется Человеком с большой буквы, личностью с самыми высокими нравственными качествами, - сообщил нашему изданию Иван Хлебников.

Полковник в отставке Сергей Суханов проработал с Усмановым почти полтора десятилетия – являлся заместителем военного комиссара Курганской области по воспитательной работе. Совместная служба переросла в крепкую мужскую дружбу. Рассказывая о Владимире Викторовиче, собеседник «Нового мира» не скрывал слез:

- Все слова, характеризующие Владимира Викторовича, можно писать с большой буквы: Офицер, Командир, Педагог, Воспитатель, Психолог, Журналист, Писатель, Гражданин, Патриот и вообще Замечательный Человек. Владимир Викторович сделал для Курганской области, как никто другой. Он подарил людям уверенность в тяжелые 1990-е годы. Он сплотил вокруг себя команду единомышленников. Со всеми общался и находил общий язык. Люди видели в нем сильную личность. У нас с ним были откровенные, даже сокровенные разговоры. И я поразился, был до глубины души потрясен, когда обнаружил, что за внешней брутальностью и строгостью скрывается начитанный, интеллигентный, очень мягкий, тонко чувствующий чужую боль и сам ранимый человек. Он старался своим словом донести до людей веру в справедливость, в Россию и ее особый путь в мировой истории. Я не встречал в своей жизни лучшего командира и человека. Для меня это очень большая утрата...

Многие люди, лично знавшие Усманова и пришедшие попрощаться с ним, сошлись во мнение, что его абсолютно точно характеризуют строчки из песни группы «Любэ» «Комбат»: «Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят».

По решению родственников Владимир Викторович будет похоронен на Кетовском кладбище.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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