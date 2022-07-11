Курганцы песнями поддержат военных

На Троицкой площади города Кургана в 17 часов 12 июля состоится «Z-концерт» в поддержку российских военных, принимающих участие в специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил: «Мной принято решение о проведении специальной военной операции. Её цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Как сообщили в управлении культуры, в этот день со своими концертными номерами выступят: Владимир Рахманов, Андрей Сосевич, Александр Поздеев и София Лавренчук.

- В последние годы весь мир делал вид, что не замечает преступлений против жителей Донецкой и Луганской народной республик. Многие вынуждены были бежать со своей родной земли в поисках мирной жизни, Тысячи погибли и были ранены, а у детей Донбасса украли детство. Сегодня мы здесь, чтобы выразить поддержку нашему президенту России Владимиру Путину и Вооруженным Силам Российской Федерации. Мы - многонациональный народ и соединены единой судьбой, и как бы враги нам ни противостояли, мы выстоим, потому что наше дело – правое, - отмечалось во время одного из предыдущих концертов.