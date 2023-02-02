Курганцы почтили память победителей Сталинградской битвы

Сегодня , 2 февраля, в день 80-летия победы под Сталинградом на Сталинградскую площадь пришли представители всех поколений жителей областного центра. Участники выстроились в праздничные шеренги. В их рядах кадеты, юнармейцы, учащиеся школ и колледжей, военные, ветераны, представители руководства города и области. У всех в руках цветы – гвоздики и розы. Перед началом митинга на площади звучали песни о войне и защитниках Родины.

К участникам митинга обратился губернатор Курганской области Вадим Шумков:

«Сталинградская битва – это не просто победа советских войск над немцами. Под фашистские знамёна прогнулась и встала вся Европа. Кого только там не было. Они сейчас не любят об этом вспоминать. Им за это стыдно. Сталинград преломил не ход Великой Отечественной войны. Это был перелом мировой истории. Его сделали ваши прадеды. Мы с вами находимся на площади, которая уже три года носит звание Сталинградской. Не во всех городах есть такие площади. В Кургане есть. За вашими спинами плиты с фамилиями тысяч бойцов, большая часть из которых пала под Сталинградом. Очень знаково, что те, кто сейчас стоят здесь на этой площади, носят те же фамилии».

Глава региона призвал представителей молодого поколения быть достойными великого подвига их героических предков, невероятными усилиями отстоявших свободу и независимость нашей Родины.

Участники митинга почтили память советских бойцов минутой молчания, затем стройными колоннами подходили к Вечному огню для возложения цветов. Кадеты держали карабины «на караул».

Добавим, что на Центральной и Троицкой площадях Кургана сегодня пройдут концерты, посвященные памятной дате.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.