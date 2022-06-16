Курганцы, подать заявку на участие в программе соцдогазификации можно в МФЦ

С 15 июня услуга по подаче заявки на участие в программе социальной газификации доступна в МФЦ Кургана, районных и окружных филиалах Шадринского, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Катайского, Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Мишкинского, Мокроусовского, Сафакулевского, Шатровского, Шумихинского, Щучанского и Юргамышского МФЦ.

Социальная газификация (догазификация) – это подведение природного газа до границы земельных участков жилых домов без средств граждан.

На 15 июня в Курганской области принято 4247 заявок на догазификацию. Заключен 3901 договор. До границ 1905 земельных участков в рамках догазификацииподведен газ, сообщили в АО «Газпром газораспределение Курган».

Благодаря программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на период 2021 - 2025 годов, подписанной губернатором Вадимом Шумковым и главой ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, в газификацию 10 райцентров и других муниципальных образований области, где никогда не было голубого топлива, будет инвестировано 25,9 млрд рублей. Это беспрецедентная для региона сумма даст возможность подключения к газу 37 488 домовладений в 116 населенных пунктах, уточнили в пресс-службе главы региона.

В группе правительства Курганской области в соцсети «Вконтакте» сообщается, что подать заявки на догазификацию помимо МФЦ можно еще несколькими способами, очно или онлайн: через портал Единого оператора газификации connectgas.ru; по электронной почте АО «Газпром газораспределение Курган» eo@kurgangazcom.ru; в районных газовых службах, а в Кургане и Шадринске в пунктах приема заявок, единых центрах предоставления услуг АО «Газпром газораспределение Курган»; в администрациях муниципальных образований.