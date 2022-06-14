Курганцы поддержали жителей Донецкой и Луганской народных республик

На Троицкой площади Кургана прошёл очередной Z-концерт. Он был проведён в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик и спецоперации, проводимой нашими войсками на Украине.

Выступили творческие коллективы и солисты Кургана, которые исполнили зрителям патриотические песни. Много добрых слов было сказано в поддержку наших солдат, которые сегодня с честью выполняют долг, защищая право жителей Донбасса на мирную жизнь, сообщили в пресс-службе администрации города.

- В последние годы весь мир делал вид, что не замечает преступлений против жителей Донецкой и Луганской народной республик. Многие вынуждены были бежать со своей родной земли в поисках мирной жизни, Тысячи погибли и были ранены, а у детей Донбасса украли детство. Сегодня мы здесь, чтобы выразить поддержку нашему президенту России Владимиру Путину и Вооруженным Силам Российской Федерации. Мы - многонациональный народ и соединены единой судьбой, и как бы враги нам ни противостояли, мы выстоим, потому что наше дело – правое, - отмечалось во время концерта.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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