Курганцы поддержали жителей ЛДНР концертом

В субботу в библиотеке имени Югова прошёл благотворительный концерт «Ваш дом – Россия!» в поддержку жителей Луганщины и Донбасса. Для гостей выступили музыканты, творческие деятели, а также представители центров национальных культур Курганской области.

Концерт организован комиссией по вопросам развития культуры и национальной политики Общественной палаты Курганской области. Председатель Михаил Белоусов рассказал о задумке концерта: «Весной я познакомился с председателями Общественных палат Донецка и Луганска. Они сказали, что помощи от России было достаточно, но не хватало каких-то более человеческих проявлений поддержки. Эта мысль осталась и мы решили поддержать их вот так, концертом. Республики присоединились в едином порыве. Запись отправят туда, в ЛДНР, где уже посмотрят люди, которым это важно».

«В наше время были открытые уроки, куда приходили ветераны боевых действий. Мы смотрели на них с раскрытыми ртами, восхищённо. Долгое время этого не было, а теперь я периодически участвую в патриотическом воспитании молодёжи. Это важно. Благодаря таким урокам в том числе я захотел быть военным», - отметил ветеран боевых действий Юрий Недокушев.

На песне «Журавли» многие участники собрания прослезились, а ветераны встали в память о тех, кто не вернулся с фронта. Для гостей выступили ансамбль «Царёво городище», солисты и артисты филармонии, воспитанники и педагоги школ искусств. Каждая песня была наполнена состраданием, переживанием по отношению к тем, кто на Украине. На сцену вышли и литераторы Зауралья, которые прочитали стихотворения на тему любви к Родине, а также передали произведения поэтов Донбасса.

«Россия – это дом, который протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем, кто желает жить мирно», - отметил ведущий мероприятия. В ходе встречи каждый присутствующий мог оказать финансовую поддержку, которую направят на гуманитарную помощь.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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