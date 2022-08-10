Курганцы покоряют новые вершины

Курганцы совершили массовое восхождение на Большой Кумардак – вершину на Южном Урале на территории Белорецкого района Башкортостана высотой 1318 м. Организатор поездки – Курганский велоклуб. С командой из 46 человек на вершине оказался и флаг города Кургана, уже не первый год путешествующий с «Велокурганом» по регионам Урала и России.

Гора Большой Кумардак примечательна своей конусообразной формой, нехарактерной для Урала, напоминающей классический горный пик. В команде восходителей были курганцы разных возрастов, самому младшему – восемь лет.

Во время восхождения курганцы увидели самую большую из гор Южного Урала – Ямантау, а также горы Машак, Иремель, Инзерские зубчатки, прошлись по настоящим каменным рекам и таежным местам.

«Мы опоздали быть Колумбами, зато у нас есть возможность открывать этот мир для себя и своих друзей!» - передают организаторы на своей странице ВКонтакте. И действительно, такие поездки сближают, помогают найти новых друзей.

3 сентября Курганский велоклуб приглашает всех желающих совершить восхождение сразу на две вершины: Большой Иремель (1583 м) и Малый Иремель (1449 м).

Фотографии и информация со страницы ВЕЛОКУРГАН в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.