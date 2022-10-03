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Курганцы положительно оценили дорожную деятельность в регионе

О существовании нацпроекта БКД знает большинство из числа участников опроса.

3 октября, 2022 - 12:00

«Что, на Ваш взгляд, должно быть приоритетом в развитии автомобильных дорог?» — на этот и другие вопросы мы предложили ответить жителям региона.

54% опрошенных отметили, что дорожные работы на территории области, в целом, организованы хорошо. На вопрос «На Ваш взгляд, за последний год качество дорог в Курганской области улучшилось благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги?» положительно ответили 62%. О существовании нацпроекта БКД знает большинство из числа участников опроса.

Ранее департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ сообщал, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги в 2022 году предстоит обновить 300 км проезжей части и обустроить их необходимыми элементами безопасности.

Наряду с ремонтом проезжей части выполняется сопутствующее обустройство для обеспечения безопасности и повышения комфорта всех участников дорожного движения.

 

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3 октября, 2022 - 12:00

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