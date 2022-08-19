Курганцы получают субсидию за организацию общественных работ

Государство возмещает работодателям часть затрат, связанных с оплатой труда персонала. Это происходит в том случае, если работодатель организует общественные работы, на которые принимает безработных и граждан, ищущих работу. Об этом сегодня, 19 августа, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов.

- Продолжительность таких работ может достигать 3 месяцев, за которые работодатель получает из федерального бюджета 62 тысяч рублей на одного нанятого работника, то есть в среднем почти по 21 тысяче рублей в месяц, - уточнил Игорь Ксенофонтов.

По его словам, с начала текущего года этой возможностью в Курганской области воспользовались уже 199 работодателей. Общий размер субсидии, выплаченной им, составил 38 млн рублей. Благодаря помощи государства к общественным работам были привлечены почти 1500 жителей Зауралья.

Добавим, что данный механизм был разработан и внедрен Правительством РФ для снижения напряженности на рынке труда, которая могла наступить после введения против нашей страны западных санкций.

К счастью, масштабных последствий последние не имели. В частности, на рынке труда в Курганской области ситуация остается стабильной. Более того, как ранее сообщал «Новый мир», в настоящий момент в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 1,2% от экономически активного населения (на начало года он составлял 1,9%).

На 9500 вакансий в Курганской области числится 4500 официально зарегистрированных безработных. То есть на одного ищущего работу в среднем приходится по два предложения о работе.

Николай Волков.