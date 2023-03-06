Курганцы получили право заявиться на международную премию

На III Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» начался прием заявок. В этом году свои творческие работы смогут прислать не только дети, но и педагоги и наставники. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

В этом году число номинаций в третьем сезоне премии «Экология – дело каждого» увеличилось с девяти до 12, новыми стали «Экотуризм», «Экопросвещение» и «Экология души».

В номинации «Экология души» организаторы ждут работы про небезразличное отношение людей к живой природе, примеры спасения животных, авторское творчество участников, которые с помощью песни, танца, стихотворений рассказывают о том, как важно заботиться об экологическом благополучии.

Параллельно запускается марафон безграничной доброты «Шар желаний». Он дает возможность любому человеку или организации стать благотворителем и исполнить сокровенное желание ребенка.

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