Курганцы помогают добровольцам и жителям освобождённых территорий

В Кургане ежедневно с 10:00 до 19:00 часов принимается гуманитарная помощь по двум адресам: улица Советская, 110 и улица Техническая, 4. Кроме того, гуманитарная помощь добровольцам, участвующим в специальной военной операции, и жителям освобождённых в ходе операции территорий принимается в Центре социального обслуживания населения по городу Кургану по адресам: улица Красина, 70 и улица Пролетарская, 78. Узнать необходимую информацию можно по телефонам: 41-12-71 и 23-67-26. Гуманитарную помощь также можно передать в Курганский центр социальной помощи семье и детям по адресам: улица Ленина, 48 и улица Алексеева, 4. Для подробной информации следует позвонить по номерам: 23-11-98 и 47-06-00.

Помимо продуктов длительного хранения, спальных мешков, тёплой одежды и других необходимых вещей принимаются средства гигиены для взрослых и детей, бытовая химия, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника, одноразовая посуда.

Неравнодушные жители активно стараются помочь. Например, на пункте сбора по улице Советской, 110 за пару дней уже принято свыше тонны продуктов питания долгосрочного хранения (крупы, консервы, макаронные изделия), тёплых вещей, спальников.

Организован специальный счёт для тех, кто желает помочь финансово.

Номер расчетного счета

40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет

30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета

RUR

БИК

043735650

Наименование банка

ПАО Сбербанк

ИНН

4501028290

Наименование получателя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания

Курган

Наименование платежа: пожертвование

Физическим лицам нужно указать ФИО, юридическим – свои реквизиты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поделился в своём телеграм-канале: «Курган не подведет. Уже говорили, что при убытии команд мы обеспечиваем всех аптечками, спальными мешками и ковриками, многоразовой посудой, горячим питанием на месте, сухими пайками на несколько дней».

По словам главы региона, сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. «Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа. Благодарен своим коллегам и нашим гражданам, кто поддержал эту инициативу», - пояснил губернатор.

В пункте сбора на улице Советской глава региона встретил добрую пенсионерку Римму Семёновну, которой 80 лет. «Она не имеет больших доходов. Не произносит пафосные речи другим. Живет на пенсию. Никто из ее семьи не мобилизован. Она с дочерью купила на свою пенсию то, что посчитала необходимым для парней, уходящих по мобилизации», - рассказал Вадим Шумков в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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