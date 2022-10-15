Курганцы помогают мобилизованным зауральцам и их семьям

Жители Курганской области регулярно отправляют различные виды помощи для зауральцев, мобилизованных в Вооруженные Силы Российской Федерации. Об этом сегодня, 15 октября, в своем телеграм-канале написал губернатора Курганской области Вадим Шумков.

«Практически через день из разных районов области уходит транспорт в Елань с грузом для наших мобилизованных. В понедельник отправляем большой груз не только с продуктами питания, но и с предметами снаряжения и экипировки. Всех своих снабдим и оденем», - сообщил глава региона.

Также Вадим Шумков указал, что продолжается работа с семьями мобилизованных зауральцев. Всем им оказывается необходимая помощь.

«Работа с семьями мобилизованных идёт в постоянном режиме. Спрашиваю сам. Запросов на помощь много, и они разные, исходя из конкретных проблем каждой семьи. На своде - главы округов и отделы соцзащиты», - написал губернатор.

Семьям мобилизованных помогают с ремонтом домов, газификацией и так далее. Работы оплачивает бюджет Курганской области. В ряде случаев семьям выплачивают единоразовую материальную помощь на оплату долгов по квартплате и покупку лекарств.

«Поможем всем. Отработаем все, что в наших силах», - написал губернатор.

Он указал, что главным координатором работ по оказанию помощи семьям мобилизованных является начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова. По всем вопросам надо обращаться по адресу: г. Курган, ул. Зорге, 39, телефон: 8 (3522) 44-17-70.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.