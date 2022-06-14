Курганцы посетят выставку, посвященную памяти жертв нацизма

Выставка «Без срока давности» состоит из 24 стендов, на которых зрители могут увидеть архивные документы, фотографии и другие свидетельства преступлений нацистов и трагедии мирного населения на оккупированных территориях РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Каждый стенд выставки посвящён отдельному региону: Белгородской, Волгоградской, Калужской, Липецкой и Ростовской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краям, и другим советским территориям, оккупированным в годы 40-е годы. В создании выставки приняли участие 47 архивных учреждений из разных регионов России, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов. Выставка отражает свидетельства геноцида немецких захватчиков против советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, уничтожение голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и так далее.

«Без срока давности» – просветительский проект, инициированный «Поисковым движением России» и поддержанный Президентом Российской Федерации в декабре 2018 года. Выставка архивных документов «Без срока давности» – это одна из форм работы просветительского проекта, охватывающего 63 региона Российской Федерации. Первые выставки были открыты в канун Международного дня памяти жертв нацизма, 13 сентября 2020 года, в каждом регионе России, который был подвержен нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

Добавим, что самостоятельно ознакомиться с экспонатами можно бесплатно.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.