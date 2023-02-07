Курганцы после начала СВО не изменили отношения к украинцам

Вчера, 6 февраля, Курганская область отметила свое 80-летие. В ней проживают представители более 100 национальностей и этнических групп. Одна из них – украинцы. По официальной статистике, их около 5000 человек. Однако на самом деле белорусов на зауральской земле значительно больше.

- Первые украинцы за Уралом появились одновременно с Ермаком, - рассказал «Новому миру» председатель правления Региональной общественной организации «Центр национальной культуры украинцев Зауралья «Ясень» Александр Остапчук. – Вторая волна украинских переселенцев была после того, как Екатерина Великая закрыла Запорожскую сечь, и часть казаков ринулась за Урал осваивать сводные земли. Следующая волна была при Столыпинской реформе, а самая большая – в годы Великой Отечественной войны, когда в Курган и его окрестности эвакуировали 10 крупных предприятий из Украины – нынешний «Курганприбор», «Кургандормаш», Шумихинский машиностроительный и Катайский насосный заводы, а также Полтавскую сельскохозяйственную академию, которая сейчас носит имя Мальцева.

Сейчас в Курганской области около 6000 украинцев. Однако людей с украинскими корнями – значительно больше.

- Украинский народ – очень самобытный. Он очень щедрый, душевный, веселый и певучий, - охарактеризовал его Александр Остапчук.

В Курганской области украинцы живут бок о бок с другими народами. Между ними царит мир, дружба и согласие.

- В Зауралье мы живем, как в Советском Союзе. У нас все хорошо. Когда собираемся вместе, поем украинские песни. Русские, татары, башкиры и другие их прекрасно знают, - говорит Александр Остапчук.

После начала специальной военной операции отношение курганцев к украинцам не изменилось. Все понимают: нацистский режим Зеленского – это одно, а братский украинский народ – совершенно другое.

- Как сказал Владимир Путин, мы – один народ. И курганцы разделяют точку зрения своего Президента, - сообщил Александр Остапчук.

Курганские украинцы поздравляют всех жителей области с 80-летием региона:

- Уверены, скоро Курганская область будет славиться, как славилась и раньше. Причем не только на весь Советский Союз, а на весь мир, - заявил руководитель Центра национальной культуры украинцев Зауралья «Ясень» Александр Остапчук.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.