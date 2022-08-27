Курганцы посмотрят на «Вселенную в алфавитном порядке»

Экскурсия по выставке «Вселенная в алфавитном порядке» состоится в Музее книги в библиотеке Югова 30 августа в 11:00 часов.

Экспозиция включает энциклопедии, начиная с самых загадочных тем (по необъяснимому, мистическому), до отраслевых научных статей, представлены книги для читателей разных возрастов и интересов: дошкольники полистают красочные страницы энциклопедий о животных, а также некогда обитавших на нашей планете динозавров. Школьникам приоткроют тайны разных наук, написанные популярным языком. Взрослые читатели выберут себе книгу по душе. Женщины смогут познакомиться с рецептами блюд и напитков, а мужчинам будут интересны темы спорта. Любители путешествий окунутся в исторический и современный виды туризма.

Слово «энциклопедия» — греческое и дословно переводится как «обучение по всему кругу знаний». Энциклопедии в знакомом нам виде появились в ХVIII веке. Но их история уходит вглубь веков.

Многих не оставят равнодушным энциклопедии первой половины ХХ века: медицинская, энциклопедии серий «Жизнь животных», «Всемирная география», «Библиотека естествознания», «Коммерческая энциклопедия», «Крестьянская сельскохозяйственная энциклопедия». За каждой из них стоит настоящая история нашей страны.

Специалисты Музея книги приглашают всех желающих в путешествие по эпохам и научным рубежам!

Откройте для себя мир энциклопедий с Юговкой!

Возрастные ограничения: 6+.