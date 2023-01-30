Курганцы поздравят бойцов с Днём защитника Отечества

Курганская область присоединилась к Всероссийской акции «Тепло для героя», организованной партией «Единая Россия». «Серебряные» волонтёры и жители региона старшего поколения могут передать письма со словами поддержки и тёплые вещи, связанные своими руками, российским военнослужащим ко Дню защитника Отечества, сообщает Соцзащита Курганской области.

Письма и вещи принимаются до 6 февраля в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева по адресу: город Курган, улица Гоголя, 61, кабинет 4, телефон: 8(3522) 46-30-35.

Помимо этого, в преддверии 23 февраля проводится сбор поздравительных открыток от юных зауральцев для наших защитников - участников специальной военной операции на Украине. Поздравления могут быть индивидуальными и коллективными: от групп воспитанников детских садов, учащихся школьных классов, студентов колледжей.

Поздравительные открытки принимаются также до 6 февраля по адресу: улица Гоголя, 61, кабинет 3 по будням с 9:00 до 17:00.

В рамках акции сбора открыток «Земли российской сыновьям» проводится конкурс на лучшую работу. Для участия нужно заполнить заявку и быть подписчиком «Общественной приёмной Курганской области»«ВКонтакте».

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