Курганцы пожаловались Роману Медведеву на грязь и лужи во дворах

Курганцы жалуются в департамент ЖКХ на то, что обслуживающая организация не убирает дворовую территорию: где-то нет дворника, а где-то уборка в последний раз была выполнена давно. Вместе с придомовыми территориями на протяжении нескольких месяцев не производится и своевременная уборка внутри подъездов. Такая ситуация сложилась во дворах домов, расположенных во втором микрорайоне Заозерного и по улице Орлова.

В некоторых дворах не вывезен снег, сейчас образуются лужи. Талая вода причиняет неудобства жителям. Об этом рассказали жители многоквартирных домов микрорайона Рябково по улицам Чернореченской и 9 Мая, а также Восточного, улицы Ломоносова.

Горожане обращались на «горячую линию» с вопросами по поводу состояния подвальных помещений, неработающих стояков и порыва батареи, ремонта крылец, сообщили в пресс-службе администрации города.

Часть вопросов, к примеру, аварийного сноса деревьев, благоустройства дворов и ненадлежащего состояния общественных территорий были переадресованы в профильный Департамент развития городского хозяйства для дальнейшей отработки.

Директор ДЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что все обращения, поступившие от жителей многоквартирных жилых домов, взяты на контроль.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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