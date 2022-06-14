Курганцы празднуют День России

Знаковым стало то, что сейчас он отмечался в праздник Святой Троицы.

Для многих, это стало очень дорогим и значимым для души и сердца.

«Сегодня по промыслу Божьему мы в День России празднуем Святую Троицу. Бог с нами, а тех, с кем Бог победить невозможно. Переживать нечего. Мы проявим свою силу духа и всех победим. Я с уверенностью смотрю в будущее», - таким настроением о празднике поделился сенатор Сергей Муратов.

Знаковым в этом году стало и то, что День России проходит в условиях боевых действий. Никого не оставляет равнодушным ситуация на Украине. Все переживают за братский народ и поддерживают наших воинов, кто борется за веру и правду.

«Именно наша страна, князь Владимир выбрал веру христианскую, потому что больше всего в ней больше любви, - отметил глава Курганской митрополии Даниил. - Часто нас укоряют, что вы слишком добрые русские. Но именно эта доброта притягивает к себе людей. Когда Русь приняла христианство, то к ней потянулись все другие страны, потому что каждый тянется к доброму человеку, доброму государству. Честному порядочному».

Добрая атмосфера праздника передалась всем, кто сегодня пришёл на Троицкую площадь. Она была полна горожан. Со своими яркими концертными программами для курганцев и гостей города выступили Зауральский ансамбль песни и танца, фольклорный ансамбль «Цветень» и другие творческие коллективы.

«Гастрольная карта у нас очень обширная и очень плотный гастрольный график. Но всегда мы очень трепетно относимся к выступлениям на родной земле, - говорит создатель и художественный руководитель ансамбля «Цветень» Станислав Белинский - Особенно на таких важных праздниках, как сегодня. День России, Троица. Это очень важно для нас».

Для всех нас важно и то, как жила и живёт ото дня ко дню наша родная область. За праздником – трудовые будни, чьи итоги также приносят радость от проделанной работы.

«Сегодня все отмечают, что меняются стремительно и Курган, и Курганская область. Эти добрые изменения уже необратимы, - отметил глава региона Вадим Шумков. - Будут только свет и развитие, потому что это делаете вы, дорогие земляки. Вашими руками, сердцами и душами освещается наш новый путь. Этот путь абсолютно правильный и светлый. Я верю вам, мои дорогие. Люблю вас. За Россию! С праздником! За вас!»

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.