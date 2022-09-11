Курганцы примут участие в индустриальном фестивале и выберут мастера «Золотые руки»

Профессиональный праздник промышленников состоится на базе Курганского индустриального парка накануне Дня машиностроителя, 23 сентября. Руководителей предприятий, главных инженеров и специалистов по закупкам ждёт насыщенная деловая программа. В том числе участники побывают на экскурсиях и узнают о производственных мощностях и выпускаемой продукции зауральских заводов.

Среди представителей рабочих специальностей пройдёт конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». А в конкурсе «Перспектива» поучаствуют самые талантливые студенты курганского госуниверситета, техникумов и училищ. Также для участников проведут конкурсы рационализаторских предложений «Есть идея!» и промышленных проектов и стартапов «Новые решения».

Работу по созданию индустриальных парков ведут именно по инициативе губернатора Вадима Шумкова. В регионе планируют создать девять подобных площадок, из которых пять уже работают – три в Кургане и по одной в Шадринске и Варгашах. Уже 2 млрд рублей инвестировано в основной капитал, деятельность на площадках ведут 40 резидентов. Эти предприятия выпускают изделия для электроэнергетики, водоснабжения, мебель, арматуру, фитинги, комплектующие для автомобильной промышленности.

Информация и фото предоставлены пресс-службой губернатора Курганской области и департаментом экономического развития Курганской области.

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