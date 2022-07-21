Курганцы примут участие во всероссийской акции

Курган присоединяется к масштабной акции 23 июля в честь Всероссийского дня чтения вслух. На площадке «Нескучного сада» в Детском парке можно будет выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы. Мероприятие начнётся в 15:00 и закончится в 18:00.

В акции принимают участие более двух десятков регионов. На масштабном литературном нетворкинге можно будет не только прочитать любимый отрывок на сцене, но и познакомиться с новыми авторами, пообщаться с людьми. 23 июля всё Зауралье вместе с остальными регионами погрузится в любовную лирику и путевые заметки, приключенческие истории и фантастические повести, стихи и прозу.

Проект запущен фондом «Живая классика». Более подробно узнать об акции, найти полезную информацию и получить советы по выбору лучшего отрывка можно на официальном сайте.

Напомним, летняя интеллектуально-досуговая площадка «Нескучный сад» организует литературные встречи и мероприятия.

22 июля в 18:00 также в Детском парке пройдет цикл мастер-классов «Летние фантазии». Желающие смогут попробовать себя в рисовании, изготовлении поделок из бумаги, картона, фольги и других материалов.

Фото библиотечной информационной системы города Кургана.

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