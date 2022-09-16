Курганцы принесли отсортированные ТБО в Музей истории города

После некоторого перерыва в минувшую субботу, 17 сентября, вновь была организована акция под названием «РаСбор», что означает – раздельный сбор мусора.

Эту проблему не раз обозначал Президент РФ Владимир Путин. В ходе одной из прямых линий глава государства назвал абсолютно недопустимым, когда на местах не соблюдают требования о раздельном сборе мусора, и подчеркнул, что за это соответствующих операторов нужно привлекать к ответственности.

В Кургане есть несколько предприятий, занимающихся сбором, сортировкой и последующей переработкой твёрдых бытовых отходов. И есть немало людей, готовых сортировать мусор на месте его образования, то есть у себя на кухне. Складывать отдельно пластик, целлофан и бумагу. Однако как сделать так, чтобы эти прекрасные люди и эти замечательные предприятия могли сотрудничать во имя экологии и будущего? Сделать это оказалось непросто. Официальных мест для раздельного складирования ТБО у нас нет. Предприятия сортировки, как правило, находятся на окраинах, и людям неудобно, а порой и невозможно добираться туда с объёмными пакетами, при всей их любви к природе.

Выручили волонтёры. Они придумали акцию раздельного сбора, а Музей истории города их поддержал и предоставил свою площадку, это центр города, улица Куйбышева, есть удобные парковки, кроме того, лишний раз побывать в скверике Музея – сплошное удовольствие. А главное – объединяющая курганцев идея, многие говорили, что эта акция, как праздник.

- Наша акция – это такой посредник между мусороперерабатывающими предприятиями и гражданами, - сказала одна из организаторов акции Елена Светикова. – Из вторичного пластика, полиэтилена, сегодня делают всё – от одежды и обуви до велосипедов. Так зачем же всё это отправлять на свалку, чтоб потом это лежало веками и отравляло жизнь наших детей и внуков?

Немногие знают, но даже один вид сырья, скажем, пластик, подразделяется на несколько фракций. И переработать бутылку из-под воды вместе с, например, стаканчиком из-под йогурта не получится, поскольку сделаны они из разных химических веществ. Всё это участникам акции объясняли волонтёры. На каждый вид вторсырья на акции была «выделена» своя девочка, и они, эти прекрасные создания, ощупывали каждую бутылочку-баночку, и терпеливо отправляли их обладателей туда, куда нужно. Это настоящий труд, скрупулёзный и важный.

Вечером организаторы подвели итоги. Акцию «РаСбор» посетили 686 человек (с каждым разом наблюдается прирост), трудились 40 волонтёров и организаторов, и вывезли почти три газели вторсырья и минивэн подержанных вещей, которые найдут новых хозяев. Итого: две тонны опасного мусора не попало в земные и водные недра, а отправилось на переработку. Вот это – по-человечески.

Организаторы акции благодарят коллективы Музея истории города Кургана и Курганского областного музейного объединения за то, что приняли в уютном солнечном сквере, за помощь на всех этапах, лично Антона Паршунаса, руководителя предприятия «Разделяйка Шадринск» и АНО «Арсик» за помощь в проведении акции, мешки, вывоз вторсырья, которое не принимается в Кургане, Ларису Соколову, Соню Соколову, Российский детский фонд за передачу вещей в пункт помощи «Семейный гардероб» посёлка Юргамыш, ООО «Орбител» за помощь с транспортом, а воспитанников ОСРЦ для несовершеннолетних за помощь в погрузке вторсырья. Деньги, полученные от сдачи вторсырья, передали в приют «9 жизней» - для маленьких бездомных хвостиков.

Анна Лимонова.

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