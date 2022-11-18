Курганцы пришли за юридической помощью к прокурорам и приставам

В центре социальной помощи семье и детям и Курганском техникуме строительных технологий и городского хозяйства сегодня, 18 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям, начал работу мобильный пункт оказания государственной бесплатной юридической помощи.

Советы специалистов получили более 50 жителей областного центра. С ними работали прокурор города Кургана, представители управления федеральной службы судебных приставов, банка России, Курганского центра социальной помощи семье и детям и других ведомств.

Спецмобиль будет курсировать по муниципальным образованиям всего региона. Услугами могут воспользоваться инвалиды и пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи и другие категории граждан. В настоящее время на местах выявляются потребности населения в консультациях тех или иных специалистов и составляются графики выездов, уточнили в пресс-службе главы региона.

21 ноября мобильный пункт оказания государственной бесплатной юридической помощи будет вести прием граждан в селе Белозерском по адресу: улица Советская, 24 (Белозерский филиал Центра социального обслуживания № 9) с 10:00 до 12:00 часов.

22 ноября в рабочем посёлке Варгаши, по адресу: улица Комсомольская, 2 (Варгашинский филиал Центра социального обслуживания №10) с 11:00 до 13:00 часов.

Получить информацию о графике выезда мобильного пункта оказания государственной бесплатной юридической помощи в муниципальные образования области можно в главном управлении социальной защиты населения по телефону: 8(3522) 44-06-37.