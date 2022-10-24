Курганцы провели «День в спортивном костюме» и встретились с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной

В Казани прошел Всероссийский форум школьных спортивных клубов «Школьный спорт – путь к успеху каждого ребёнка», организованный Министерством просвещения РФ.

На площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма собрались около 1000 учителей физической культуры, руководителей школьных спортклубов, тренеров-преподавателей, представителей всероссийских и региональных федераций по видам спорта из 89 субъектов РФ, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Курганскую область представили специалист Центра развития современных компетенций Александр Меркучев, учитель физической культуры лицея №12 города Кургана Елена Рожина, руководитель школьного спортивного клуба Кетовской школы Надежда Обогрелова и тренер-преподаватель ДЮСШ города Куртамыша Алексей Сидоров.

В первый день форума прошло пленарное заседание «ШСК – всегда быть в движении!» с участием трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра спорта РФ Олега Матыцина. Здесь же состоялось награждение лучших учителей физической культуры. Благодарственное письмо Министерства просвещения РФ получила представитель курганской делегации Елена Рожина.

На встрече участников форума с министрами спорта и образования обсуждались вопросы развития школьных спортивных клубов. По словам Сергея Кравцова, необходимо создавать в школах секции по разным спортивным направлениям, чтобы у детей была возможность попробовать себя в нескольких видах спорта. Отдельно обсудили вопрос по содержанию предмета «Физическая культура». В рамках форума одновременно работали 20 площадок, свободных для посещения.

Следующий день форума прошёл под лозунгом «День в спортивном костюме». Снова работали 20 площадок, на которых проходили мастер-классы общероссийских спортивных федераций и преподавателей университета по различным видам спорта: лёгкой атлетике, плаванию, фитнес-аэробике, спортивной и художественной гимнастике, самбо и баскетболу, спортивному ориентированию.

Фото с сайта Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

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