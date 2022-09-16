Курганцы проверят, не оставили ли отдыхающие мусор на «Бабьих песках»

Автономная некоммерческая организация социальных инициатив «Яркий мир» 17 сентября, во Всемирный день чистоты, проведёт «Зауральские Чистые Игры» на пляже «Бабьи пески».

«Чистые Игры» – это командные соревнования по сбору и сортировке мусора. Это увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, «на время» собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, на время игры мусор становится «золотым ресурсом», за который участники конкурируют друг с другом, участвуя в различных конкурсах: «фотоохота», «лучший артефакт», «экометкость». Целью игры является очистка выбранной территории и тренировка в навыке сортировки отходов.

Начало – в 10:00 часов. В программе: призы и подарки победителям, пикник на природе, конкурсы, музыка, разные активности.

Регистрация команд .

Проект реализуется при поддержке правительства Курганской области.

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