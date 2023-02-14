Курганцы сдали на переработку более 10 тысяч новогодних ёлок

Жители города приносили новогодние деревья к городским контейнерным площадкам, а региональный оператор увозил их на специальные площадки, где деревья на садовом шрёдере измельчали в щепу (мульчу) и отправляли на животноводческие фермы на подстилку и корм для животных.

Благодаря помощи волонтеров из образовательных организаций и просто неравнодушным людям проводилась сортировка деревьев и, если требовалось, их очистка. За 6 дней такой работы было переработано более 10 тысяч деревьев, или 1600 кубометров ёлочек. Всего на фермы уехало 10 больших машин зелёного корма. Экоактивисты планируют сделать такую же акцию и в следующем году.