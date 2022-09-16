Курганцы смогут без перебоев получать воду в зимний период

До конца года в городе Кургане установят 50 новых колонок, которые не будут замерзать в морозы, а это значит, что граждане могут без перебоев получать воду в зимний период. Кроме того, водоразборные колонки будут антивандальными.

Замена старых колонок проводится по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Новые колонки с подогревом установит АО «Водный Союз» по заказу АО «Курганводоканал». Каждая установка будет оснащена кнопкой, что значительно облегчает усилия для того, чтобы набрать воду, уточнили в пресс-службе главы региона.

Работы по модернизации сетей водоснабжения в части улучшения технических характеристик водоразборных колонок начались в Кургане в 2021 году. В рамках первого этапа в разных частях города были установлены первые 50 колонок с подогревом. Как отметили в водоснабжающей компании, новые колонки хорошо показали себя в эксплуатации, ни разу не перемёрзли прошлой зимой.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.