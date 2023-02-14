Курганцы смогут объехать Чеховский мост на электричках

По информации Свердловской пригородной компании, в связи с ремонтом Чеховского путепровода, стоянка пригородных поездов на остановочном пункте в Заозерном - 352 км с 15 февраля будет увеличена до 2 минут. Ранее она составляла 1 минуту.

С остановочного пункта 352 км поезда будут отправляться в 06:43, 10:49 и 19:09 часов.

С пригородного вокзала Кургана - в 07:43, 14:26, 18:05 часов по местному времени.

Время в пути от остановочного пункта 352 км до пригородного вокзала Кургана составит 16 минут.

Стоимость проезда от 352 км до вокзала составляет 20 рублей 30 копеек.

Билеты горожане могут приобрести в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».