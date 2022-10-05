Курганцы смогут поддержать книгами луганских читателей

Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова предлагает читателям присоединиться к акции «Книги как объятья» и оказать адресную гуманитарную помощь библиотекам Луганской Народной Республики.

Центральная районная библиотека посёлка городского типа Новосветловка, находящаяся в Луганской народной республике, обратилась в Юговку с просьбой оказать помощь в комплектовании книжных фондов, большая часть которых была утеряна в ходе боевых действий. Читателям не хватает художественной и учебной литературы: печатных изданий русской классики и произведений современных российских авторов, энциклопедий для школьников и хрестоматий для внеклассного чтения. Сотрудники Юговки считают, что очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться и развиваться в привычной русскоязычной среде.

Курганская областная библиотека приглашает всех неравнодушных курганцев принять участие в акции и передать книгу в дар читателям Центральной районной библиотеки посёлка Новосветловка. Желающие помочь могут подарить новую литературу, или передать уже прочитанные книги из домашней библиотеки в хорошем состоянии (не ранее 2000 года издания). Особенно ценны жителям ЛНР сейчас слова поддержки, поэтому предлагаем сопроводить подарок письмом или открыткой с добрыми пожеланиями.

Акция проводится с 5 по 20 октября. Приносите книги в отдел комплектования и обработки Курганской областной библиотеки им. А.К. Югова.

Интересующие вопросы можно задать по телефону: 46-62-73.

Фото с официальной страницы Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова в социальной сети «ВКонтакте».