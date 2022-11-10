Курганцы смогут пообщаться с писателем Олегом Винокуровым

Гостем Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова станет писатель и историк Олег Винокуров. Он выступит в рамках проекта «Познай малую родину». Олег Винокуров – выпускник исторического факультета Курганского государственного университета, краевед, автор книг «Битва на Тоболе» в трёх частях, «Установление Советской власти в Курганской области», многих газетных статей по истории Гражданской войны на территории Южного Зауралья. Сейчас он живёт в Московской области, но связь с Курганом не теряет.

Олег Винокуров работал в Государственном архиве Курганской области, центральных архивах Москвы, Российском государственном военном архиве. В итоге за 10 лет подвижнического труда ему удалось поднять и проанализировать колоссальный объём оперативных сводок и других документов, ранее никем не изученных.

Особое внимание писатель уделяет документам первого десятилетия ХХ века, особенно периода Гражданской войны. На встрече в Юговке историк поделится своими исследованиями, открытиями, а также планами и идеями новых проектов.

Юговка приглашает краеведов и всех, кому интересна история нашего Зауралья, на встречу с писателем и историком.

Встреча состоится 16 ноября в 14:00 в Концертном зале Курганской областной библиотеки. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова

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