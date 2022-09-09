Курганцы смогут посмотреть все музыкальные премьеры в новом арт-пространстве

Увидеть лучшие концерты в режиме реального времени, насладиться работами мастеров живописи, потанцевать и провести мастер-класс теперь можно в новом арт-пространстве, которое появилось в Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова. Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось сегодня.

«В новом отремонтированном арт-пространстве мы как и раньше, только в более современных и комфортабельных условиях, с лучшим звуком и изображением, планируем реализовывать проект виртуального концертного зала. Все наше пространство подчинено соединению всех искусств. Это и живопись, поэтому наши стены, как всегда, готовы принять выставки как лучших художников, мэтров, так и начинающих. Нас ждут вернисажи и выставки. Сюда могут придти и те, кто захочет провести здесь какой-то бал или интересные мастер-классы. Уже на протяжении четырех лет мы работаем с этим форматом. Это позволило нам позиционировать себя на конкурсе нацпроектов как организацию, которая системно занимается виртуальной филармонией. Это огромный подарок библиотеке в год ее 110-летия в декабре и для нас и для горожан», - рассказала директор Курганской областной библиотеки Наталья Катайцева.

К открытию зала заслуженный художник РФ Герман Травников подготовил подарок — выставку картин «Дом и дороги», которые украсили стены нового арт-пространства. Выставка состоит из 19 изобразительных работ, выполненных в разных техниках и жанрах.

«Я посмотрел, сколько здесь работ и какого размера может вместить зал. Исходя из этого, сделали выставку. А идея должна быть в каждой выставке, а здесь идея - «Дом и дороги». Рад, что у библиотеки появился такой новый зал», - подчеркнул мэтр.

Всероссийский виртуальный концертный зал – важный проект Министерства культуры Российской Федерации, который призван формировать «открытое культурное пространство» в нашей стране. Сеть виртуальных концертных залов вывела на новый уровень продвижения музыкального академического искусства и создала равные возможности всех граждан России.

«Этот виртуальный концертный зал мы получили благодаря Министерству культуры РФ, правительству Курганской области и активной работе всех специалистов библиотеки. В 2014 году открыли первый виртуальный концертный зал в областной филармонии, в прошлом году — в музыкальной школе в Шумихе, а сегодня — в научной библиотеке. Это уверенный шаг в цифровое пространство, а Юговка всегда являлась драйвером цифрового развития в Курганской области. Здесь появились первые компьютеры, библиотека первой подключилась к Национальной электронной библиотеке, приобрела первый планетарный сканер. А сегодня открывается виртуальное пространство для всех наших жителей», - утверждает заместитель начальника управления культуры Курганской области Наталья Речкалова.

На открытие собрались партнеры библиотеки и друзья, благодаря которым появилось новое арт-пространство.

«Я начну со вчерашнего мероприятия, которое было в селе Введенском, после сдачи нового детского садика. Глава региона провел Совет по образованию и науке под лозунгом «Созидание». Самое главное, что у нас появился новый садик, сегодня — новый зал. Это и есть созидание. Если в Курганской области так будет продолжаться, то у нас все будет хорошо. Что касается проекта виртуальной филармонии, то хочу сказать, что надо из всего извлекать пользу. Ковид, при всех его минусах, научил нас использовать дистанционные технологии. Не все могут позволить себе поехать в федеральный центр, но придя в этот великолепный зал, можно насладиться мировым искусством, не покидая свой город», - подчеркнул директор Курганского филиала Президентской Академии, член Общественной палаты РФ Валерий Яхонтов.

Новый концертный сезон открыли классические номера от творческих партнеров — артисты Курганской областной филармонии, Курганского музыкального колледжа, молодые исполнители школы искусств №4 со своей музыкально-литературной гостиной.

«Я была одной из первых исполнительниц, которая начинала концерты в этом, но еще старом зале. Сейчас все чудесно, светло, современно, потрясающая акустика, потрясающие зрители, причем в большом количестве, что всегда привлекает. Я сегодня буду исполнять серенаду Петра Чайковского «Ты куда летишь, как птица». Мне кажется, что это легкое, звонкое, задорное произведение как нельзя кстати подходит к сегодняшнему дню», - поделилась солистка Курганской областной филармонии Оксана Иванова-Берг.

Отныне два раза в месяц, по субботам, в 11:00 областная библиотека будет представлять горожанам и гостям города лучшие концерты страны и даже мировые премьеры, а также радовать посетителей библиотеки самыми разнообразными мероприятиями.

Василий Малухин. Фото автора.

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