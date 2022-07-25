Курганцы смогут поучаствовать в специальном конкурсе Фонда президентских грантов

От участников ждут социальные проекты, связанные с помощью жителям Донбасса, беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Грантовый фонд конкурса - два миллиарда рублей.

Заявки принимаются по двум направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Полный перечень примерной тематики – в положении о конкурсе.

Заявителями могут выступать социально ориентированные некоммерческие организации, не имеющие среди учредителей органов публичной власти.

Продолжительность проекта – максимум 18 месяцев с период с 1 октября 2022 года до 31 марта 2024 года.

Приём заявок - до 23:30 (по московскому времени) 15 августа.

Итоги конкурса подведут в конце сентября.

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