Курганцы смогут пройти бесплатное обучение, чтобы работать в сфере ОПК

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ищущие работу смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Перечень заводов, которые будут участвовать в программе, определит Минпромторг.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» предприятиям возместят затраты на обучение. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить свыше 700 млн рублей, благодаря чему подготовку пройдут более 12 тысяч человек. Желающим записаться на бесплатное обучение нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

Напомним, что накануне заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов в прямом эфире в группе регионального правительства в «Вконтакте» отметил, что в Курганской области выстроена работа по обеспечению кадрами предприятий ОПК. Общая потребность их в сотрудниках превышала 3500 человек. На сегодня прирост составил 1735 работников. Принятое на федеральном уровне решение поможет ещё более эффективно решать эту задачу.

Фото Николая Пушилина.

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