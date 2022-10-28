Курганцы собрали более 2000 книг для луганской библиотеки

Волонтёры Регионального центра развития добровольчества привезли в библиотеку имени Югова ценный груз – десятки коробок с книгами для читателей Центральной районной библиотеки посёлка городского типа Новосветловка в Луганской народной республике. Это более 2 000 экземпляров, собранных жителями Курганской области.

Книги в областную библиотеку привозят сотрудники департамента образования и науки, активисты регионального отделения «Российское движения школьников», регионального центра развития добровольчества и жители Кургана. В дальнейшем литература будет доставлена в Луганскую народную республику и распределена по местным библиотекам.

Сейчас читателям ЛНР не хватает русской классики и произведений современных российских авторов, энциклопедий для школьников и хрестоматий для внеклассного чтения.

Подарить новую литературу или передать уже прочитанные книги из домашней библиотеки для жителей Луганской народной республики может любой желающий.Есть только одно условие: книги принимаются в хорошем состоянии - не ранее 2000 года издания. Особенно ценны жителям ЛНР сейчас слова поддержки, поэтому можно сопроводить подарок письмом или открыткой с добрыми пожеланиями.

«Цель этой акции – вернуть жителям и детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде», - прокомментировала временно исполняющий обязанности руководителя Регионального центра развития добровольчества Ксения Алексеева.

Фото со страницы «Юговка рядом» в социальной сети «Вконтакте».

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